Врио главы Ярославской области представил новый состав правительства региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев представил в понедельник новый состав правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

"При подборе кадров ключевым принципом является неравнодушность человека. Две трети назначаемых - кадры из Ярославской области. <…> Также я принял решение и буду сам исполнять обязанности председателя правительства Ярославской области", - сказал Евраев.

Заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике назначен Андрей Колядин. Ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Продолжат работу в правительстве заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора области Илья Баланин, а также заместители председателя правительства - Максим Авдеев, Валерий Холодов, Виктор Неженец.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября 2021 года подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Евраев. В октябре 2021 года правительство Ярославской области ушло в отставку.