Лавров заявил, что российские и германские СМИ должны работать в равных условиях

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские средства массовой информации в Германии и немецкие медиа в России должны работать в равных условиях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Глава МИД РФ отметил, что на переговорах с Бербок были затронуты проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE. "Обозначили наши ожидания в этой связи. Мы убеждены, и российские СМИ в Германии, и германские СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях", - сказал он.

По словам Лаврова, у России есть основания полагать, что германское правительство имеет отношение к происходящему с RT DE.

Ранее, согласно информации RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.