Цифровизация, льготы и борьба с пандемией. Итоги двух лет работы правительства Мишустина

Президент Владимир Путин в конце 2021 года отметил, что члены кабмина справляются с нагрузкой, действуют "четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Два года назад в России было сформировано новое правительство. Михаил Мишустин был утвержден на посту премьер-министра 16 января 2020 года, а 21 января вышли указы президента Владимира Путина о назначении министров и вице-премьеров. Новое правительство было призвано дать импульс экономическому развитию, цифровизации и оптимизации госуправления. Слово "коронавирус" в те дни уже все слышали: в пресс-релизе Роспотребнадзора от 21 января 2020 года вероятность широкого распространения новой инфекции в России оценивалась как "низкая". Однако вскоре борьба с пандемией стала главной заботой кабмина, но и в этих условиях ему удалось провести ряд реформ и преобразований. Решения во многих случаях исходят от президента, но именно правительство претворяет их в жизнь. Дистанционные услуги Новый кабмин начал активнее работать в направлении цифровизации.

Первой результат почувствовала на себе социальная сфера. С 2020 года число госуслуг, которые можно получить дистанционно, увеличилось почти в два раза: сейчас порядка 700 сервисов доступны в электронном виде. Онлайн можно подавать заявления на пособия, оформлять налоговые декларации, регистрировать недвижимость и записывать детей в кружки. До конца 2022 года все социально значимые госуслуги должны стать доступны без очного обращения в органы власти. О движении в сторону "чиновника-робота" упоминал глава Минцифры Максут Шадаев. "Я считаю, что государство и органы власти - это одна из тех сфер, где искусственный интеллект будет суперэффективным", - говорил министр. Электронные документы Уже со следующего года получить вместо обычных общегражданских паспортов пластиковые карты с чипом в рамках пилотного проекта смогут жители Москвы, Подмосковья и Татарстана. Изменения коснулись и содержания пока еще бумажных паспортов. Летом 2021 года перестали быть обязательными отметки о регистрации и расторжении брака, а также о детях - теперь их ставят по желанию граждан. Как объясняли в МВД, дело опять же в цифровой трансформации - все сведения о гражданах содержатся в информационных системах органов власти. В дальнейшем могут исчезнуть и другие штампы в паспорте. Например, регистрацию по месту жительства для несовершеннолетних намерены перевести в электронный формат уже в 2022 году. Цифровой облик примут и документы на авто. Уже сейчас свидетельство о регистрации транспортного средства можно предъявлять в электронном виде. Еще одно новшество для автомобилистов - правительство поддержало инициативу парламентариев об отмене техосмотра для личных машин. Закон принят, подписан президентом и уже вступил в силу. Обсуждается выпуск цифровой копии водительского удостоверения и запуск приложения "Госдоки" - там, по задумке, будут храниться цифровые двойники основных документов, в том числе СНИЛС и ОМС. Перепись в дистанционном формате Еще один цифровой эксперимент удалось успешно провести в 2021 году: всероссийскую перепись населения впервые можно было пройти в дистанционном формате. Изначально кампания была намечена на 2020 год, но ее несколько раз переносили из-за пандемии: сначала на апрель 2021 года, затем на август-сентябрь, и в итоге - на октябрь-ноябрь, когда перепись, наконец, состоялась, несмотря на сохраняющиеся коронавирусные ограничения. Ее первые итоги будут опубликованы весной. Использование новых, электронных форматов потребовало от властей дополнительной подготовки: технических новшеств, адаптации систем, подбора специальных "цифровых волонтеров". На последнем этапе в кабмине ежемесячно проходили совещания с участием всех регионов, Росстата, Минцифры и других ведомств. В итоге через портал госуслуг данные о себе заполнили порядка 25 млн человек, или почти каждый пятый. Среди них были и президент с премьером. "В общем, достаточно удобно", - оценил Мишустин, заполнив переписной лист онлайн. Снижение административной нагрузки Через две недели после назначения Мишустин подписал постановление, отменяющее устаревшие, оставшиеся с советских времен акты. Недействительным был признан 3 621 документ. В дальнейшем правительство продолжило эту линию. С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина": власти проанализировали более 318 тыс. требований к бизнесу и отменили около половины из них как избыточные либо дублирующие. Остальные были обновлены. По оценке "Деловой России", почти 12 тыс. нормативных актов удалось заменить на 447 новых документов. А число проверок бизнеса сократилось минимум вдвое. Правительство провело и административную реформу. Штат госслужащих был сокращен почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий (при этом зарплатный фонд был сохранен), а структура министерств и ведомств приведена к единому стандарту. Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, реформа позволила устранить в госаппарате дублирование функций и исключить лишнюю бюрократию. Социальная помощь и пандемия Еще в послании Федеральному собранию 2020 года - оно предшествовало обновлению правительства - Путин анонсировал целый ряд новых мер поддержки. Например, были назначены выплаты на детей от трех до семи лет. Материнский капитал размером более 460 тыс. рублей стало можно получить уже на первенца, а при рождении второго ребенка семьям начали выплачивать 150 тыс. рублей дополнительно.

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Кабмин приступил к реализации этих задач, а с приходом коронавируса программы социальной поддержки были не только не урезаны, но и расширены. Правительство вело работу над целым перечнем льгот - от единовременных выплат по 10 тыс. рублей пенсионерам и родителям школьников до ежемесячных пособий для беременных женщин и одиноких родителей с низкими доходами. Всего в 2021 году на "быструю" поддержку пенсионеров и семей с детьми было направлено более 600 млрд рублей. По поручению президента весной 2020 года специальные надбавки были введены и для медиков, борющихся с ковидом. На первом этапе Путин критиковал кабмин за недостаточно ясные принципы таких выплат и подчеркивал, что все "должно быть понятно и прозрачно". В последующем правительству удалось отладить эту работу. Значительная помощь была оказана в пандемию бизнесу, а значит и работникам с их семьями. Кабмин запустил программы кредитования по сниженной ставке, установил льготы по страховым взносам и безвозмездные гранты. Как отмечал Мишустин, "бизнес активно использовал эти возможности". В частности, только за прошлый ноябрь за грантами в Федеральную налоговую службу обратилось более полумиллиона компаний. Льготы по ипотеке Популярной мерой поддержки у россиян стала льготная ипотека на новостройки - сначала под 6,5%, а теперь под 7% годовых. Ее тоже запустили в 2020 году на фоне пандемии. Принятая правительством программа помогла обеспечить жильем более 600 тыс. семей и привлечь в строительную отрасль свыше 2 трлн рублей. Изначально проект был рассчитан на полгода, но в итоге его продлили до середины этого лета. Кроме того, правительство разрешило брать такой кредит и на строительство частного дома. Параллельно кабмин расширял программы дальневосточной, семейной и сельской ипотеки - такие займы тоже можно получить по сниженной ставке. Благодаря запуску льготных программ и существенному снижению ставок в целом объемы выданной ипотеки в России второй год бьют рекорды. По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в 2021 году эти показатели достигли максимума за всю историю - было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. Это на 7% больше в количественном выражении и на 28% - в денежном, чем в 2020 году, тоже рекордном. Карта культуры Еще одно нововведение коснулось культурной сферы. В 2021 году в День знаний была запущена программа "Пушкинская карта", с помощью которой можно посещать театры, концерты, музеи, а с 1 февраля - и кино. Карта пополняется государством, изначально ее номинал составлял 3 тыс. рублей, но с Нового года его увеличили до 5 тыс. в год. При этом Мишустин с сожалением констатировал, что номинал ограничен "не Минфином, не правительством, а отсутствием [подходящего] контента".