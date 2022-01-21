Цифровизация, льготы и борьба с пандемией. Итоги двух лет работы правительства Мишустина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Два года назад в России было сформировано новое правительство. Михаил Мишустин был утвержден на посту премьер-министра 16 января 2020 года, а 21 января вышли указы президента Владимира Путина о назначении министров и вице-премьеров.
Новое правительство было призвано дать импульс экономическому развитию, цифровизации и оптимизации госуправления. Слово "коронавирус" в те дни уже все слышали: в пресс-релизе Роспотребнадзора от 21 января 2020 года вероятность широкого распространения новой инфекции в России оценивалась как "низкая".
Однако вскоре борьба с пандемией стала главной заботой кабмина, но и в этих условиях ему удалось провести ряд реформ и преобразований. Решения во многих случаях исходят от президента, но именно правительство претворяет их в жизнь.
Дистанционные услуги
Новый кабмин начал активнее работать в направлении цифровизации.
Первой результат почувствовала на себе социальная сфера. С 2020 года число госуслуг, которые можно получить дистанционно, увеличилось почти в два раза: сейчас порядка 700 сервисов доступны в электронном виде. Онлайн можно подавать заявления на пособия, оформлять налоговые декларации, регистрировать недвижимость и записывать детей в кружки.
До конца 2022 года все социально значимые госуслуги должны стать доступны без очного обращения в органы власти.
О движении в сторону "чиновника-робота" упоминал глава Минцифры Максут Шадаев. "Я считаю, что государство и органы власти - это одна из тех сфер, где искусственный интеллект будет суперэффективным", - говорил министр.
Электронные документы
Уже со следующего года получить вместо обычных общегражданских паспортов пластиковые карты с чипом в рамках пилотного проекта смогут жители Москвы, Подмосковья и Татарстана.
Изменения коснулись и содержания пока еще бумажных паспортов. Летом 2021 года перестали быть обязательными отметки о регистрации и расторжении брака, а также о детях - теперь их ставят по желанию граждан. Как объясняли в МВД, дело опять же в цифровой трансформации - все сведения о гражданах содержатся в информационных системах органов власти. В дальнейшем могут исчезнуть и другие штампы в паспорте. Например, регистрацию по месту жительства для несовершеннолетних намерены перевести в электронный формат уже в 2022 году.
Цифровой облик примут и документы на авто. Уже сейчас свидетельство о регистрации транспортного средства можно предъявлять в электронном виде. Еще одно новшество для автомобилистов - правительство поддержало инициативу парламентариев об отмене техосмотра для личных машин. Закон принят, подписан президентом и уже вступил в силу.
Обсуждается выпуск цифровой копии водительского удостоверения и запуск приложения "Госдоки" - там, по задумке, будут храниться цифровые двойники основных документов, в том числе СНИЛС и ОМС.
Перепись в дистанционном формате
Еще один цифровой эксперимент удалось успешно провести в 2021 году: всероссийскую перепись населения впервые можно было пройти в дистанционном формате. Изначально кампания была намечена на 2020 год, но ее несколько раз переносили из-за пандемии: сначала на апрель 2021 года, затем на август-сентябрь, и в итоге - на октябрь-ноябрь, когда перепись, наконец, состоялась, несмотря на сохраняющиеся коронавирусные ограничения. Ее первые итоги будут опубликованы весной.
Использование новых, электронных форматов потребовало от властей дополнительной подготовки: технических новшеств, адаптации систем, подбора специальных "цифровых волонтеров". На последнем этапе в кабмине ежемесячно проходили совещания с участием всех регионов, Росстата, Минцифры и других ведомств.
В итоге через портал госуслуг данные о себе заполнили порядка 25 млн человек, или почти каждый пятый. Среди них были и президент с премьером. "В общем, достаточно удобно", - оценил Мишустин, заполнив переписной лист онлайн.
Снижение административной нагрузки
Через две недели после назначения Мишустин подписал постановление, отменяющее устаревшие, оставшиеся с советских времен акты. Недействительным был признан 3 621 документ.
В дальнейшем правительство продолжило эту линию. С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина": власти проанализировали более 318 тыс. требований к бизнесу и отменили около половины из них как избыточные либо дублирующие. Остальные были обновлены. По оценке "Деловой России", почти 12 тыс. нормативных актов удалось заменить на 447 новых документов. А число проверок бизнеса сократилось минимум вдвое.
Правительство провело и административную реформу. Штат госслужащих был сокращен почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий (при этом зарплатный фонд был сохранен), а структура министерств и ведомств приведена к единому стандарту. Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, реформа позволила устранить в госаппарате дублирование функций и исключить лишнюю бюрократию.
Социальная помощь и пандемия
Еще в послании Федеральному собранию 2020 года - оно предшествовало обновлению правительства - Путин анонсировал целый ряд новых мер поддержки. Например, были назначены выплаты на детей от трех до семи лет. Материнский капитал размером более 460 тыс. рублей стало можно получить уже на первенца, а при рождении второго ребенка семьям начали выплачивать 150 тыс. рублей дополнительно.
Кабмин приступил к реализации этих задач, а с приходом коронавируса программы социальной поддержки были не только не урезаны, но и расширены. Правительство вело работу над целым перечнем льгот - от единовременных выплат по 10 тыс. рублей пенсионерам и родителям школьников до ежемесячных пособий для беременных женщин и одиноких родителей с низкими доходами. Всего в 2021 году на "быструю" поддержку пенсионеров и семей с детьми было направлено более 600 млрд рублей.
По поручению президента весной 2020 года специальные надбавки были введены и для медиков, борющихся с ковидом. На первом этапе Путин критиковал кабмин за недостаточно ясные принципы таких выплат и подчеркивал, что все "должно быть понятно и прозрачно". В последующем правительству удалось отладить эту работу.
Значительная помощь была оказана в пандемию бизнесу, а значит и работникам с их семьями. Кабмин запустил программы кредитования по сниженной ставке, установил льготы по страховым взносам и безвозмездные гранты. Как отмечал Мишустин, "бизнес активно использовал эти возможности". В частности, только за прошлый ноябрь за грантами в Федеральную налоговую службу обратилось более полумиллиона компаний.
Льготы по ипотеке
Популярной мерой поддержки у россиян стала льготная ипотека на новостройки - сначала под 6,5%, а теперь под 7% годовых. Ее тоже запустили в 2020 году на фоне пандемии. Принятая правительством программа помогла обеспечить жильем более 600 тыс. семей и привлечь в строительную отрасль свыше 2 трлн рублей.
Изначально проект был рассчитан на полгода, но в итоге его продлили до середины этого лета. Кроме того, правительство разрешило брать такой кредит и на строительство частного дома. Параллельно кабмин расширял программы дальневосточной, семейной и сельской ипотеки - такие займы тоже можно получить по сниженной ставке.
Благодаря запуску льготных программ и существенному снижению ставок в целом объемы выданной ипотеки в России второй год бьют рекорды. По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в 2021 году эти показатели достигли максимума за всю историю - было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. Это на 7% больше в количественном выражении и на 28% - в денежном, чем в 2020 году, тоже рекордном.
Карта культуры
Еще одно нововведение коснулось культурной сферы. В 2021 году в День знаний была запущена программа "Пушкинская карта", с помощью которой можно посещать театры, концерты, музеи, а с 1 февраля - и кино. Карта пополняется государством, изначально ее номинал составлял 3 тыс. рублей, но с Нового года его увеличили до 5 тыс. в год. При этом Мишустин с сожалением констатировал, что номинал ограничен "не Минфином, не правительством, а отсутствием [подходящего] контента".
"Для меня это было удивительно. Мы думали дать гораздо больше денег на "Пушкинскую карту", чтобы ребята пошли в театры, музеи, на выставки. Но оказалось, что мы не способны произвести то количество мероприятий, которые могли бы через такой механизм дать детям. Их просто мало", - говорил премьер.
За первые четыре месяца участие в программе приняли около 3,8 млн человек, которые суммарно купили билеты более чем на 2 млрд рублей. Согласно расчетам, проект может охватить до 13 млн молодых россиян.
Компенсации за путешествия
На фоне локдауна, закрытия границ и других ковидных ограничений в 2020 году туристическая отрасль несла рекордные убытки. Чтобы поддержать как индустрию, так и самих путешественников, правительство запустило программу туристического кешбэка. Она позволяет россиянам вернуть часть денег, потраченных на поездки по стране, а именно - до 20% от стоимости тура.
Дополнительно к основному проекту прошлым летом заработал и так называемый детский кешбэк. При оплате путевки в детские лагеря родители могли вернуть до 50% от потраченных средств.
Только за 2021 год программой воспользовались почти 1,7 млн человек. Суммарно они потратили на туры и проживание в отелях более 34 млрд рублей, а в качестве кешбэка им вернулось 6,7 млрд рублей. По оценке Ростуризма, с учетом дополнительных затрат региональные экономики могли получить в 2021 году около 70 млрд рублей благодаря проекту.
"Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса - это было и в Карелии, и на Алтае, на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень большой популярностью", - рассказывал Мишустин депутатам во время последнего отчета в Госдуме.
Сдерживание цен
После коронавирусного падения в 2020 году мировые рынки начали восстанавливаться - но этот процесс сопровождался ростом цен. Причем, как констатировали российские власти, в нашей стране инфляция во многом была "завозной", или импортируемой. Это - своеобразная "плата за открытость экономики", пояснял Мишустин.
Чтобы не допустить сильного подорожания значимых товаров, правительству пришлось разработать специальные механизмы сдерживания. Так, с производителями продуктов и торговыми сетями были заключены соглашения, которые помогли снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные товары. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Они действовали до 1 июня и 1 октября 2021 года соответственно.
Заключать новые соглашения о стабилизации цен пока не планируется, отмечали в Минпромторге. Там надеются, что в будущем властям удастся обходиться без таких мер.
Правительство обсуждает и идеи, которые помогли бы удешевить производство стройматериалов.
Особое внимание - к стоимости лекарств. В ноябре был утвержден порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Это позволит не допускать необоснованного удорожания медикаментов.
Покупка лекарств онлайн
С весны 2020 года заказать безрецептурные препараты стало возможно по телефону или онлайн. В итоге, как признавал глава Минздрава Михаил Мурашко, этот опыт "получился удачным", и его продлили. Более того, с 1 сентября 2021 года покупка медикаментов стала доступна и на маркетплейсах.
Сейчас правительство прорабатывает возможность онлайн-продажи и доставки рецептурных лекарств. Законопроект о проведении эксперимента в этой сфере планируется внести в кабмин в апреле.
Правительством не раз выделялись средства для закупки не зарегистрированных в России препаратов - для лечения как ковида, так и других заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, была упрощена сама процедура. Теперь врачи при необходимости могут оперативно увеличить заявку на такие лекарства.
Был изменен и порядок распределения отдельных медикаментов, чтобы не допускать ситуаций, когда в одном регионе лекарства в избытке, а в другом - в дефиците.
Планы на десятилетие
Многие задачи, над которыми правительство работало эти два года, касаются реализации национальных проектов. Они были утверждены "майским указом" 2018 года и определяли цели развития страны на ближайшие шесть лет.
Однако из-за пандемии было решено скорректировать планы и определить задачи уже на предстоящее десятилетие. Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, для достижения которых кабмином был разработан единый план.
Нацпроекты стали ключевым, но не единственным инструментом достижения национальных целей. В октябре 2021 года правительство утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны. Они разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.
Как отмечал Мишустин, перечень "учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы". В частности, среди задач - создание надежного санитарного щита, "генеральная уборка" территорий от экологически опасных объектов, комплексная перестройка среднего профессионального образования, поддержка креативной индустрии и массового спорта. Некоторые действующие проекты - в том числе "Пушкинская карта" - тоже вошли в план.
Как считают в правительстве, эти инициативы "повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам" и позволят ощутимо улучшить качество жизни в стране. На реализацию этих проектов на первом этапе, до 2024 года, потребуется около 4,6 трлн рублей.
Перемены в составе
За два года в составе правительства Мишустина были изменения.
В ноябре 2020 года на пост вице-премьера перешел Александр Новак, которого в должности руководителя Минэнерго сменил Николай Шульгинов. Вместо Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ стал Ирек Файзуллин. Евгения Дитриха на посту министра транспорта сменил Виталий Савельев. Алексей Чекунков стал главой Минвостокразвития вместо Александра Козлова, который, в свою очередь, возглавил Минприроды вместо Дмитрия Кобылкина.
Все они были утверждены на должности по новому порядку: через получение согласия Госдумы.
Еще одно изменение стало результатом трагедии - 8 сентября 2021 года погиб глава МЧС Евгений Зиничев. С тех пор временно исполняет обязанности главы ведомства Александр Чуприян.
Оценка работы
По итогам 2020-го Путин говорил, что правительство Мишустина прошло этот год в целом достойно. Аналогичные оценки президент давал кабмину и в 2021 году. В сентябре он отмечал, что кабинет министров очень неплохо себя показал в острой фазе пандемии, пусть даже какие-то вещи можно было делать и лучше.
На большой пресс-конференции в конце декабря глава государства снова удовлетворительно отозвался о работе правительства (как и Центробанка). "Результаты положительные", - сказал Путин. Днем позже, на предновогодней встрече, президент отметил, что видит, какая нагрузка лежит на всех членах правительства. "Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда", - обратился к министрам Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже сравнивал кабмин с "пожарной командой", благодаря которой Россия смогла пройти пандемийный кризис "с минимально возможными потерями".
Макроэкономические показатели это подтверждают. Уже по итогам II квартала 2021 года ВВП России превысил докризисный уровень - раньше, чем ожидалось. Новое ускорение роста произошло в сентябре и октябре. Объем инвестиций в экономику в 2021 году вырос на 5,6%. К допандемийным значениям вернулся и рынок труда. Уровень безработицы уже несколько месяцев остается на исторических минимумах - 4,3%.
Как отмечал на встрече с правительством в конце 2021 года Путин, теперь важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций и технологий в российскую экономику и в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах России.