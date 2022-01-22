МИД РФ назвал провокацией публикацию США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Публикация Госдепом бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

Лавров и Блинкен встретятся снова после ответов США на предложения РФ

Диалог продолжается. Лавров и Блинкен встретятся снова после ответов США на предложения РФ

"Сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с госсекретарем США [Энтони] Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", - говорится в комментарии.

Как обратили внимание в дипведомстве, с 15 декабря 2021 года, когда Вашингтону официально были переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны наблюдались в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых Россией конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам.

"Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности", - указали в министерстве. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Соединенные Штаты также не прекращают запугивать РФ санкциями, "призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что документ был "сформирован на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста", и приписываемых РФ подходов, "которые не имеют с реальностью ничего общего".