Захарова считает заявления секретаря СНБО Украины проросшими в СМИ плодами паники

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Киев пожинает проросшую в СМИ панику по ситуации с безопасностью на Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова к журналистам с просьбой снизить накал вокруг этой ситуации.

"Все же логично. Несколько лет рассказывать про "российские танки на Украине", ввести термин "страна-агрессор", переписать под это все законы, каждый день требовать санкций и денег на защиту, а потом попросить СМИ "не сеять панику". Так они ее и не сеют. Она у них проросла. А "киевский режим" теперь пожинает", - написала в понедельник российский дипломат в Telegram-канале.

Данилов в понедельник заявил, что поводов для паники на Украине в настоящий момент нет. Кроме того, по его словам, власти Украины не наблюдают активного выезда дипломатов из страны, своих сотрудников эвакуируют три посольства (США, Великобритании и Австралии), 49 дипмиссий не принимали таких решений. Затем МИД республики заявил, что и представительство ФРГ планирует частично увезти своих сотрудников.