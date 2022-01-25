Совет законодателей соберет мнения регионов по доработке проекта о местном самоуправлении

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запросы руководителям законодательных органов власти в регионах РФ с просьбой высказать предложения по законопроекту об организации местного самоуправления. Собранные мнения регионов будут учитываться при подготовке документа ко второму чтению. Об во вторник сообщает пресс-служба Яровой.

"Возможные предложения регионы смогут предоставить в профильную комиссию Совета законодателей. Все предложения и мнения будут проанализированы и обобщены, а также представлены в профильный комитет Государственной думы. На основе этой большой и публичной работы будет проведено обсуждение и подготовка ко второму чтению законопроекта", - приводятся слова Яровой в сообщении.

24 января Совет Думы принял решение обсудить законопроект на площадке Совета законодателей, где созданы профильные комиссии, которые инициируют дискуссию по нормам, касающимся в том числе регионов. "Это устоявшаяся практика, которая позволяет выйти на публичное, открытое обсуждение актуальных норм, учесть все позиции территорий", - отметила Яровая.

По ее словам, законопроект подразумевает, что все решения, связанные с организацией местного самоуправления, "будут обеспечиваться через участие граждан", так как именно они формируют представительные органы местного самоуправления. Кроме того, отметила она, "принципиальным является повышение ответственности за эффективность работы на местах".

"Право губернатора ставить вопрос об ответственности должностных лиц муниципального уровня - это фактически требование к нему и [его] обязанность, его ответственность перед жителями каждого муниципалитета за эффективную работу единой системы публичной власти. Одновременно это правовые гарантии для граждан в обеспечении комплексного развития территории, благоустройства, развития всех муниципалитетов, общих возможностей и качественных решений вопросов жизнеобеспечения для всех жителей", - подчеркнула Яровая.

О законопроекте

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления, который призван послужить развитию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Документом вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов, а также усиливается ответственность глав муниципальных образований.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Как отмечал ранее Крашенинников, законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления, что будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий.