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Постпредство РФ: США пользуются статусом страны пребывания ООН для сдерживания России

ООН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в своей политике сдерживания России прибегают к злоупотреблению своим статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности в ООН.

"Как мы видим, США при реализации своего курса на "сдерживание" России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права", - указывается в сообщении. "Едва ли подобное поведение может служить примером "честной игры", достойной постоянного члена Совета Безопасности", - резюмировали в российской дипмиссии.

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