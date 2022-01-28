Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили повысит поляризацию в обществе

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, если она помилует экс-лидера республики Михаила Саакашвили, это станет причиной повышения поляризации в грузинском обществе.

"Вам известно мое политическое прошлое, но сейчас это не главное. Я глубоко уверена, что такой шаг (помилование Саакашвили - прим. ТАСС) сегодня станет причиной повышения поляризации, нежели деполяризации. Я не думаю, чтобы кто-то меня в этом переубедил. Само возвращение Саакашвили ведь стало причиной повышения поляризации", - сказала она в пятницу на встрече с грузинскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.