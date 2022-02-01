Россия передала Норвегии послание Лаврова по безопасности

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Норвегии передало в норвежский МИД послание министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу обязательств по безопасности. Об этом сообщили во вторник ТАСС в дипмиссии.

"Вчера передали его (послание - прим. ТАСС) в МИД Норвегии", - сказали там.

Во вторник передачу письма также подтвердило посольство РФ в Финляндии.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".