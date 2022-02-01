Глава Крыма предложил комиссии Рады назвать организаторов госпереворота на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Временная следственная комиссия (ВСК) по событиям 2014 года должна назвать имена организаторов и исполнителей государственного переворота на Украине, чтобы установить причины "потери Крыма" киевскими властями, считает глава российского региона Сергей Аксенов.

Верховная рада проголосовала за создание ВСК по событиям, повлекшим "потерю Крыма" в 2014 году, воссоединение которого с Россией Киев отказывается признавать. За соответствующее постановление проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

"На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна - государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что, если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну", - написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны". "Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны", - отметил Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.