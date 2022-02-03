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Олимпиада-2022 в Пекине

Путин в преддверии визита в Пекин написал статью для агентства "Синьхуа"

По итогам переговоров в Китае лидеров двух стран планируется принятие совместного заявления о международных отношениях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин написал статью для агентства "Синьхуа", посвященную российско-китайским отношениям. На русском языке материал опубликован в четверг на сайте Кремля.

Статья "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" вышла в преддверии визита российского лидера в Пекин, где в пятницу, 4 февраля, Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит открытие зимних Олимпийских игр.

Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая, в котором президент РФ также ответил на вопросы, касающиеся российско-китайских отношений и предстоящей Олимпиады.

Как ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Пекине лидеров двух стран планируется принятие совместного заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В этом документе, по словам представителя Кремля, "будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности".

После переговоров запланирован также обед глав двух государств в формате тет-а-тет, а вечером в пятницу российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпиады.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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