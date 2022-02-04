Захарова указала представителю МИД ФРГ, что у RT DE все в порядке с лицензией

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала своей германской коллеге Андреа Зассе, что у телеканала RT DE, вещание которого запрещено в ФРГ, все в порядке с лицензией. Об этом она в пятницу написала в своем Telegram-канале .

Как отметила дипломат, представитель МИД Германии заявила, что ситуации RT DE и германской медиакомпании Deutsche Welle абсолютно разные, так как вещание RT DE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ. Кроме того, по словам Зассе, RT DE не имел лицензии, в то время как Deutsche Welle "работала с лицензией и законно".

В ответ на это Захарова указала, что канал RT DE имеет лицензию в Сербии. "Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию", - написала она.

Кроме того, она подчеркнула, что вещание канала осуществлялось из Москвы, а не из Берлина. "Причем тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий", - отметила Захарова.

Ситуация вокруг RT DE и Deutsche Welle

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В четверг в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

В числе мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, российская сторона предусматривает прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.