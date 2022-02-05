Ульянов: исключения из санкций США против Ирана могут замедлить его ядерную программу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Восстановление Соединенными Штатами исключений из режима санкций, позволявших Ирану пользоваться помощью других стран в области мирного освоения атома, может замедлить реализацию иранской ядерной программы. Об этом в субботу заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Четкие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолкованы ее противниками. Политика максимального давления США остается главным фактором продвижения иранской ядерной программы. Возможно, исключения [из санкций] смогут замедлить ее", - написал он в Twitter в субботу.

В пятницу сотрудник Госдепартамента США высокого ранга сообщил, что администрация США приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе России, помощь в области мирного освоения атома. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны "близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". Сотрудник ведомства отметил, что "это не уступка Ирану".