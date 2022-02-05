МИД РФ не против того, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали Шольца в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не видит никаких проблем в том, чтобы журналисты медиакомпании Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

Отвечая на вопрос ведущего, могут ли журналисты медиакомпании Deutsche Welle сопровождать Шольца во время его рабочей поездки в Москву, дипломат заверила, что препятствий к этому нет. "Конечно, а какие проблемы", - отметила она.

Захарова также обратила внимание на циркулирующие в медиа утверждения, что сотрудники немецкой медиакомпании вынуждены покинуть Россию. "Вы знаете, сколько человек работает, сосуществует внутри корпункта Deutsche Welle в Москве, который с пятницы закрыт? - продолжила Захарова, обращаясь к ведущему. - 19. <…> Из Германии - один человек. Второй - из США, третий - то ли из Великобритании, то ли из Франции. Еще 16 - граждане Российской Федерации. Никто их никуда не высылает, как и тех трех. Их попросили просто сдать аккредитации и сказали, что корпункта у них теперь нет".

Дипломат отметила, что когда российская сторона заявила в четверг о принятом решении закрыть корпункт Deutsche Welle, а также о ряде других ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ, в пресс-центр дипведомства РФ "начали звонить немецкие дипломаты". "Из Deutsche Welle ни заведующий корпунктом, ни корреспондент, никто не позвонил и не сказал "разъясните", - подчеркнула она. - Они тут же начали раздавать интервью, а звонить нам начали немецкие дипломаты по всем линиям. А мы говорим: "Так мы же на связи, мы ж открыты, пожалуйста, звоните, мы все расскажем".

Ранее в субботу официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля.