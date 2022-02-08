Песков считает преждевременным говорить о перспективах "финляндизации" Украины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тема возможного нейтрального статуса Украины во многом зависит от позиции Киева, об этом пока преждевременно говорить. Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли по итогам российско-французских переговоров перспективы "финляндизации" (то есть приобретения страной нейтрального статуса с лояльной политикой по отношению к соседнему государству - прим. ТАСС) Украины.

"Финляндизация - это хорошо, но есть конституция и доктринальные документы Украины, где речь идет, скорее, о том, что является "антифинляндизацией" Украины в этом понимании. Поэтому там много вопросов", - сказал представитель Кремля.

Он в целом затруднился сказать, можно ли озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече 7 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным предложения сформулировать как придание Украине нейтрального статуса. "Все-таки по инициативам Макрона нужно обращаться к французской стороне, а не к нам. И, конечно, еще все-таки зависит все от самого Киева. Поэтому чего сейчас об этом говорить. Давайте дождемся, что будет [на переговорах Макрона] в Киеве", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом напомнил о словах Путина, что в идеях Макрона есть рациональные зерна, на основе которых можно продолжать работу. "Но во многом это, конечно, будет зависеть от того, в каком ключе пройдут его (Макрона - прим. ТАСС) обсуждения в Киеве сегодня и в каком ключе состоятся дальше его обмены мнениями с коллегами по ЕС и НАТО", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что после визита Макрона в Киев президенты РФ и Франции планируют "в ближайшее время опять созвониться и сверить часы". Конкретную дату планируемого разговора Песков не назвал, подчеркнув, что он состоится, "когда [лидеры] посчитают это необходимым".