{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков заявил, что "Северный поток - 2" превратился в инструмент давления на Москву

"Северный поток - 2" превратился в инструмент давления на Москву - Рябков.

Новость дополняется.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Рябков сообщил, что Россия анализирует предложения США по безопасности
Читать полностью