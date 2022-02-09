Делегация в ОБСЕ: РФ не позволит США и НАТО решать за себя, что для нее является угрозой

ВЕНА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не позволит США и НАТО решать за себя, что для нее является угрозой, а что - нет. Об этом заявил в среду участникам заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"В последние недели Российская Федерация на деле продемонстрировала готовность к решению ключевых проблем европейской безопасности. Наша страна не допустит, чтобы США и НАТО решали за нас, что является угрозой для России, а что - нет", - подчеркнул Гаврилов.

Российский дипломат указал, что Москва годами наблюдает настораживающие тенденции, связанные с расширением НАТО, развертыванием системы ПРО, созданием новых иностранных объектов и размещением многонациональных войск на территориях других стран вблизи своих границ. "Допускаем, что многих это вполне устраивает и они чувствуют себя в такой обстановке вполне комфортно. Но это не относится к России", - заметил Гаврилов.

Он обратил внимание, что эти озабоченности России необходимо должным образом принимать во внимание и думать о тех шагах, которые могли бы их устранить. В этой связи Гаврилов отметил, что приоритет России сейчас - переговоры, в первую очередь, с США и НАТО, в рамках которых Москва добивается долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности.

Руководитель делегации РФ не исключил, что при наличии определенного прогресса и, если будет принято консенсусное решение, именно ФСОБ ОБСЕ на последующих этапах может внести вклад в деэскалацию напряженности и усиление военно-политических основ европейской безопасности.