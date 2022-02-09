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МИД прокомментировал возможные санкции против юридических и физических лиц России

В министерстве сообщили, что санкциями Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Введение Лондоном санкций против российских юридических и физических лиц вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о предстоящем рабочем визите в Россию министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами", - указали в министерстве.

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ВеликобританияРоссия
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