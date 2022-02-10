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Песков переадресовал МИД вопрос, как слова Трасс о Ростове и Воронеже влияют на переговоры

Как сообщил ТАСС источник, глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявила во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Лондон "никогда не признает суверенитета России" над Воронежской и Ростовской областями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД вопрос об ошибке главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, "не признавшей" суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Это не к нам вопрос, это в МИД", - сказал представитель Кремля ТАСС на просьбу прокомментировать, как подобный уровень эрудиции представителей руководства Великобритании влияет на эффективность переговоров.

Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, в ходе встречи с Трасс в четверг в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса источник.

Теги
ВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрасс, Лиз
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