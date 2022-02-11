Козак: чтобы объяснить Киеву значение слова "консультация", пришлось прибегнуть к словарю

"В этих попытках исказить минские соглашения, уклониться от их исполнения коллеги с Украины попытались дать свое, украинское, толкование словам "консультации" и "обсуждения". Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка, чтобы показать значения этих слов. Они одинаковые, есть общепринятый смысл этих слов и в английском, и в русском, и в украинском языках. Никаких толкований, разночтений быть не может - это разговор, обсуждение чего-либо с целью нахождения взаимоприемлемого решения. Применительно к консультации написано - встреча для обсуждения чего-либо или кого-либо <...> Этот словарь продается в каждом магазине. Но, тем не менее, это не помогло", - рассказал Козак журналистам.

Переговоры советников лидеров государств "нормандского формата" в Берлине прошли 10 февраля и продлились почти девять часов. Сторонам не удалось добиться результатов и согласовать итоговое заявление. Киев отказался преодолевать разногласия по вопросам урегулирования в Донбассе. Итоги переговоров подвел Козак, отметив, что вопрос созыва саммита "нормандской четверки" даже не поднимается.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.