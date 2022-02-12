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В МПА СНГ готовы рассмотреть приглашение Туркмении о направлении наблюдателей на выборы

Внеочередные президентские выборы должны пройти в стране 12 марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ рассмотрит приглашение от властей Туркмении принять участие в наблюдении за предстоящими 12 марта внеочередными президентскими выборами, если оно будет направлено. Об этом сообщил ТАСС директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ Иван Мушкет.

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"Приглашение принять участие в наблюдении за выборами или референдумами может прислать в адрес МПА СНГ любое государство, обращение будет рассмотрено", - пояснил он, комментируя назначение даты выборов в Туркмении.

По словам Мушкета, ранее наблюдатели от организации проводили мониторинг избирательных процессов в Туркмении. "Представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ участвовали в наблюдении на выборах в Туркменистане в составе миссии наблюдателей от СНГ", - отметил он.

Мушкет добавил, что организация также готова поделиться с ЦИК Туркмении наработками в области совершенствования избирательного процесса. "За 15 лет существования нашим институтом подготовлены и много раз проверены на практике разработанные на основании положений Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ методики международного наблюдения за выборами, совершенствования избирательного процесса. Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями в этом направлении", - подчеркнул директор института.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, в пятницу, выступая на заседании верхней палаты парламента, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял "непростое решение о себе", и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. По его словам, свой "огромный жизненный и политический опыт" он намерен далее направить в эту область. В субботу стало известно, что в стране на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы.

Теги
ТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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