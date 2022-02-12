МИД России: Москва не расширит ответные меры, если Берлин обеспечит права журналистов РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия не перейдет к новому этапу ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в Германии, если Берлин обеспечит равные права для работы российских журналистов. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на статью русскоязычного портала Deutsche Welle, в которой утверждается, что ответные меры РФ на запрет вещания RT DE в Германии являются непропорциональными. В МИД РФ подчеркнули, что предпринятые российской стороной действия не носят характер односторонних рестрикций. "Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ также указали, что давление на RT DE "носит заказной, политический характер к нему причастны определенные деятели государственных и общественных организаций Германии". "Вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны, - отметили на Смоленской площади. - При этом по линии ЕС и по инициативе Германии против граждан нашей страны регулярно вводятся санкционные стоп-листы". В министерстве отметили, что в ФРГ знают, "как вводить односторонние санкции".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готова урегулировать ситуацию с закрытием корпункта германской телерадиовещательной компании Deutsche Welle в Москве и скандалом вокруг российского телеканала RT DE в Германии, если власти ФРГ того захотят.