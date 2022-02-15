Зампостпреда РФ при ООН заявил, что у России нет причин для вторжения на Украину

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия не располагает какими-либо причинами для вторжения на Украину 16 февраля, как об этом утверждает ряд западных СМИ. Об этом заявил в понедельник в эфире Channel 4 британского телевидения первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Насколько мне известно - нет, и я не вижу причин для этого", - ответил он на вопрос ведущего о том, состоится ли вторжение в среду.

Дипломат добавил, что об этой дате утверждают лишь американские СМИ. "Это очень смехотворно и странно", - резюмировал он.

На прошлой неделе, ряд западных СМИ сообщили, что Россия якобы может совершить вторжение уже на этой неделе и называют 16 февраля в качестве возможной даты для подобного шага.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.