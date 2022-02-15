Песков прокомментировал заявление Байдена о "вторжении" России на Украину 16 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о заявлении лидера США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину 16 февраля беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Песков в беседе с журналистами, комментируя вопрос о соответствующем заявлении Байдена.

По словам представителя Кремля, ситуация в Европе была бы спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с РФ озабоченности друг друга по вопросам безопасности.

"Мы считаем это пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее. Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков.

По его словам, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".