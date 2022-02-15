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Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию".

"К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину - прим. ТАСС) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - сказал представитель Кремля.

"Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - объяснил Песков.

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