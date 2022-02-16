Путин принял приглашение посетить Бразилию

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить с визитом Бразилию, даты будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении по итогам переговоров российского лидера с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в документе.

В предыдущий раз Путин посещал Бразилию с двухдневным визитом в ноябре 2019 года для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Переговоры Путина и Болсонару в Кремле в среду заняли около трех часов. В отличие от ряда других международных встреч Путина, беседа российского президента с бразильским коллегой проходила без дополнительных антиковидных ограничений: лидеры обменялись рукопожатиями и сидели близко друг к другу. Президент РФ в начале встречи назвал Бразилию одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны в Латинской Америке. Болсонару, в свою очередь, подчеркнул, что его визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что двусторонние отношения государств имеют хорошие перспективы.