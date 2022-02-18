Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения безопасности в УрФО

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, планируется, что основной темой совещания станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. В СБ добавили, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Традиционно в ходе окружных совещаний Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе. Ситуацию в УрФО секретарь Совбеза в предыдущий раз обсуждал в марте прошлого года, тогда же он затрагивал миграционную сферу. В частности, Патрушев обратил внимание, что неконтролируемый приток иностранных работников, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической опасности, приводит к активности исламских радикалов и росту числа их спящих ячеек на Урале. Секретарь СБ РФ также подчеркнул, что "наметилась тенденция к росту количества новообращенных мусульман, не имеющих достаточных знаний религии и подверженных влиянию мусульманских священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка".

В состав Уральского федерального округа входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

О ситуации с мигрантами в РФ

В четверг, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД РФ заявил, что жесткие меры должны приниматься в отношении нелегальных мигрантов, преступных группировок и отдельных нарушителей закона из числа приезжих. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в страну в будущем, указал глава государства.

Президент напомнил, что 10 февраля была создана межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он выразил надежду, что ее работа позволит укрепить национальную безопасность в миграционной сфере, будет содействовать регулированию этих процессов так, чтобы они не создавали риски и угрозы, а служили социально-экономическому развитию страны.

В свою очередь глава МВД Владимир Колокольцев доложил, что в целом иностранцы, включая мигрантов, совершили в прошлом году больше преступлений, чем в 2020-м. Одновременно с этим, продолжил министр, снизилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией: в ФСБ было направлено 180 тыс. материалов по подобным фактам.