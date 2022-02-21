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Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России

Президент считает, что в альянсе просто "плевали" на опасения России за свою безопасность и намерены так же делать дальше, Москва с этим не согласится

Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России. Представители США утверждали, что активные боевые действия на востоке Украины не мешают вступлению страны в НАТО, сказал президент.

По мнению главы государства, каждая страна имеет право заключать военные союзы, но нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с НАТО, альянс приступил к освоению территории Украины, указал Путин.

По словам президента, ряд восточноевропейских стран принесли в НАТО свои комплексы относительно "российской угрозы". В НАТО просто "плевали" на опасения России за свою безопасность и намерены так же делать дальше, Москва с этим не согласится, указал глава государства.

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Путин, Владимир Владимирович
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