Путин: США делают из России врага только потому, что им не нужна такая большая страна

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты делают из России врага только потому, что им не нужна такая большая страна. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в телеобращении к гражданам России.

"Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один - дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия", - заявил Путин, подчеркнув, что в этом кроется ответ на все вопросы. "Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении", - добавил он.

Путин рассказал, что спрашивал бывшего президента США Билла Клинтона в 2000 году о том, как США отнесутся к принятию РФ в НАТО, реакция была сдержанная.

"Я скажу об этом впервые: в 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его: а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно", - сообщил президент.