Госдума готова максимально оперативно приступить к ратификации соглашений с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума готова максимально оперативно приступить к процессу ратификации соглашений, подписанных в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик после признания их суверенитета. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации", - сказал он.

Признание независимости ДНР и ЛНР стало единственно возможным шагом со стороны России в условиях обострения там ситуации, у Москвы не оставалось иного выбора, заявил Слуцкий.

"Признание независимости ДНР и ЛНР - единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта. Мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения. Это поистине исторический момент", - отметил он.

По словам депутата, "России просто не оставили выбора".