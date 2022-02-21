Эксперт: США не введут против России полный пакет санкций из-за признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. США в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не введут полный пакет уже подготовленных санкций, а постараются найти сбалансированное решение со своими европейскими союзниками. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"[Президент США Джо] Байден постарается выбрать средний путь. Он едва ли будет активировать максималистский пакет санкций, который готовился на случай крупной войны между Россией и Украиной, но при этом какие-то санкции последуют. Баланс будет предметом торга, в том числе между США и их союзниками, потому что Байден предпочел бы, чтобы санкции были совместные с Евросоюзом", - сказал собеседник агентства.

Эксперт прогнозирует, что признание ДНР и ЛНР также осложнит переговоры РФ и США по гарантиям безопасности, но встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, запланированная на 24 февраля, все же состоится. "Российские действия рассматриваются американцами как нарушение Москвой принципов европейской безопасности. Насколько США теперь захотят обсуждать Минские соглашения - непонятно. Американская позиция может прийти к тому, что о них можно забыть", - подчеркнул аналитик.

По мнению специалиста, реакция США на признание будет однозначно отрицательной, а дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от интерпретации взаимодействия Москвы с республиками. "Россию будут осуждать за нарушение территориальной целостности, за поддержу сепаратизма, это может быть интерпретировано как выход из Минских соглашений, - указал Кортунов. - Реакция США будет зависеть от интерпретации российских действий. Байден уже говорил, что любое перемещение российских войск на территории Украины будет рассматриваться как агрессия".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.