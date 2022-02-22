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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Источник: благодаря договорам с ЛНР и ДНР Путин сможет использовать ВС без допрешений СФ

По словам собеседника ТАСС в верхней палате парламента, 22 февраля пройдут заседания профильных комитетов СФ, на которых будут рассмотрены ратификационные документы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ратификация договоров России с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) позволит президенту РФ Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом без дополнительных решений Совета Федерации. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в верхней палате парламента.

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"Ратификация договоров с ЛНР и ДНР позволит президенту использовать ВС РФ за рубежом. Дополнительных санкций Совета Федерации не потребуется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник пройдут заседания профильных комитетов СФ, на которых будут рассмотрены ратификационные документы.

По Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относится "решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации".

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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