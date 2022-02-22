Захарова: вопрос поставки ядерного оружия на Украину - не вопрос желания, а вопрос ДНЯО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вопрос о поставке на Украину ядерного оружия зависит не от желания или нежелания США, а регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Это не вопрос хотения или нехотения Украины. Это даже не вопрос хотения или нехотения США. Это вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, членами которого являются и США, и Украина", - написала она в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в понедельник в телеобращении заявил, что звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия. Кроме того, по словам президента России, нельзя исключать технологическую поддержку из-за рубежа.