Песков заявил, что костяк телеобращения по теме Украины Путин готовил сам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сам готовил костяк своего телеобращения по теме Украины, оглашенного 21 февраля, он является непосредственным автором текста.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент, собственно, он и является непосредственным автором", - сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что обращение президента опубликовано на сайте Кремля и оно "широко доступно для наших граждан".