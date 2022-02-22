Песков заявил, что костяк телеобращения по теме Украины Путин готовил сам

Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Песков не подтвердил информацию о якобы введении российских миротворцев в ДНР и ЛНР

Решение о вводе войск РФ в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик, сказал представитель Кремля

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