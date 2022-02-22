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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Песков заявил, что костяк телеобращения по теме Украины Путин готовил сам

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент является непосредственным автором текста

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сам готовил костяк своего телеобращения по теме Украины, оглашенного 21 февраля, он является непосредственным автором текста.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент, собственно, он и является непосредственным автором", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что обращение президента опубликовано на сайте Кремля и оно "широко доступно для наших граждан".

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