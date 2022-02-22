Косачев назвал единственно верными решения, принятые Совфедом по ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решения о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками и о даче согласия президенту на использование вооруженных сил РФ за пределами страны - "единственно верные долгосрочные решения", возвращающие надежду на мир. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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"Наши сегодняшние решения - и по ратификации соответствующих договоров, и по даче согласия президенту РФ об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации - это единственно верное, долгосрочное решение, которое возвращает мир измученному региону, которое возвращает надежду на мир уже в более широком контексте. И к тому, чтобы эта надежда была реализована, мы, разумеется, и впредь будем прилагать все усилия", - сказал Косачев на пленарном заседании во вторник.

Он отметил, что согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил за рубежом дает возможность президенту РФ принять все необходимые меры, чтобы в конечном итоге обеспечить мир в зоне конфликта, "коей являлся юго-восток Украины до вчерашнего решения главы российского государства о признании ДНР и ЛНР".

"Совершенно точно это решение преследует только одну цель - не допустить той самой крупномасштабной войны, о которой, очевидно, мечтали бы и в Киеве, и за пределами нынешней Украины", - сказал Косачев.