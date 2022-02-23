Антонов: санкции США больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции, о которых администрация США объявила во вторник, больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, последствия ощутят и простые американцы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно новых американских рестрикций.

"Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство, - приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook. - Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен".

Руководитель российской дипмиссии заявил, что американские санкции в отношении России ничего не решат. "История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", - подчеркнул он.

Минские соглашения

Соединенные Штаты на протяжении семи лет поощряли власти в Киеве не выполнять минские соглашения, заявил Антонов.

"На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию", - приводит его слова пресс-служба посольства.

Киев благодаря поддержке США уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем - посол РФ Антонов.

В отношении Москвы новые санкции США не решат ничего, Россия научилась работать и развиваться в условиях ограничений - посол РФ Антонов.