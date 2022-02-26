Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тиражируемые Западом новости с оценками ситуации вокруг Украины напоминают "сводки из дурдома". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Когда я сейчас смотрю, особенно на сегодняшний день за несколько последних часов, новости от наших западных партнеров англосаксонского дуэта и всего того, что с ним связано, у меня складывается ощущение, что это сводки из дурдома. По-другому и не могу сказать. И не считаю нужным каким-то образом смягчать краски и находить другие формулировки. Ведь это так и есть", - сказала она.

По словам дипломата, складывается впечатление, что многие, кто сейчас "дорвался до власти и микрофонов на Западе, - это какие-то буйнопомешанные люди". "Это люди, которые не владеют ни знаниями, не знают фактологию не то, что о мире, а даже о своем государстве, которые не отличают границ одного государства от другого просто от незнания, а не от каких-то политических убеждений, дурно воспитаны и малограмотны", - добавила она.

Точка невозврата

По словам Марии Захаровой, отношения России и западных стран приблизились к черте, после которой начинается точка невозврата.

"Вопрос в том, что мы подошли к той черте, после которой начинается точка невозврата", - сказала она.

Захарова также отметила, что Россия уже давно перестала вести с США дела так, как это было до санкций. "Мы давно перестали вести с ними business as usual (вести дела как обычно - прим. ТАСС). Это несуществующая концепция", - подчеркнула дипломат.

"Мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности, - продолжила она. - Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу. Не хотите обсуждать коллективную безопасность, тогда мы хотим понять, каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества и работы вы не предлагаете. Когда они заблокировали и эту опцию для диалога, тогда мы начали исходить уже из тех насущных интересов, которые нужно действительно было реализовывать".

Монолог с "позиции исключительных"

Западные страны предлагали российской стороне не диалог или точечные контакты во избежание деградации двусторонних отношений, а наполненный поучениями монолог "с позиции сильных и продвинутых", заявила официальный представитель МИД РФ.