Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тиражируемые Западом новости с оценками ситуации вокруг Украины напоминают "сводки из дурдома". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Когда я сейчас смотрю, особенно на сегодняшний день за несколько последних часов, новости от наших западных партнеров англосаксонского дуэта и всего того, что с ним связано, у меня складывается ощущение, что это сводки из дурдома. По-другому и не могу сказать. И не считаю нужным каким-то образом смягчать краски и находить другие формулировки. Ведь это так и есть", - сказала она.
По словам дипломата, складывается впечатление, что многие, кто сейчас "дорвался до власти и микрофонов на Западе, - это какие-то буйнопомешанные люди". "Это люди, которые не владеют ни знаниями, не знают фактологию не то, что о мире, а даже о своем государстве, которые не отличают границ одного государства от другого просто от незнания, а не от каких-то политических убеждений, дурно воспитаны и малограмотны", - добавила она.
Точка невозврата
По словам Марии Захаровой, отношения России и западных стран приблизились к черте, после которой начинается точка невозврата.
"Вопрос в том, что мы подошли к той черте, после которой начинается точка невозврата", - сказала она.
Захарова также отметила, что Россия уже давно перестала вести с США дела так, как это было до санкций. "Мы давно перестали вести с ними business as usual (вести дела как обычно - прим. ТАСС). Это несуществующая концепция", - подчеркнула дипломат.
"Мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности, - продолжила она. - Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу. Не хотите обсуждать коллективную безопасность, тогда мы хотим понять, каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества и работы вы не предлагаете. Когда они заблокировали и эту опцию для диалога, тогда мы начали исходить уже из тех насущных интересов, которые нужно действительно было реализовывать".
Монолог с "позиции исключительных"
Западные страны предлагали российской стороне не диалог или точечные контакты во избежание деградации двусторонних отношений, а наполненный поучениями монолог "с позиции сильных и продвинутых", заявила официальный представитель МИД РФ.
"Никакого диалога, переговоров, которые приводили бы в конечном итоге к достижению результатов на благо двусторонних отношений, развития экономики, финансов, гуманитарной сферы, они не предлагали. Они не предлагали даже точечных контактов во избежание деградации двусторонних отношений или по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, - не полноформатное, а точечное сотрудничество. Ничего из этого они не предлагали, - указала дипломат. - Они предлагали не диалог, а поучительный монолог с позиции исключительных, сильных, продвинутых".
Захарова указала, что западные партнеры избрали "абсолютно хамскую тональность". "Из разряда "эй, вы, пойдите сюда" или "пошли вон, больше нам не нужно". Что-то у них там загорелось - в сфере борьбы с международным терроризмом или какой-то локальный вопрос, где нужно создать ощущение консенсуса или вовлеченность всего международного сообщества, - вот тогда Россия нужна, - продолжила она. - А если по другим вопросам, которые, в частности, у России тоже имеются, здесь уже никому не нужно: вас не спрашивают. Эта политика у них сегодня провалилась".
Дипломат подчеркнула, что риторика Запада направлена не на нормализацию отношений, а является сетованием, что не удалось навязать РФ свое представление, что они исключительны и имеют право говорить с Москвой как "со своей колонией". "Это невозможная для нашей страны, для нашей культуры, для нашей истории, для нашей философии концепция, - резюмировала она. - Равенство с нами они не предполагали".