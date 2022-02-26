МИД РФ считает, что НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен ответить за свои военные авантюры, прежде чем призывать РФ к ответу за проведение спецоперации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса. В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины", - указала она.

Конфронтационный курс НАТО

Россия не может игнорировать конфронтационный курс НАТО в отношении Москвы, особенно когда ключевые озабоченности РФ в области безопасности остаются без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД.

"Россию пытаются обвинить в многократном нарушении Основополагающего акта Россия - НАТО от 1997 г. Напротив, альянс наращивает свою группировку и инфраструктуру вблизи наших границ. Ведет военное освоение соседних с нашей страной государств, используя их ресурсы для разработки планов по сдерживанию России. Такой конфронтационный курс в отношении нашей страны мы не можем оставить без внимания, тем более когда наши ключевые озабоченности в области безопасности остаются без ответа", - указала она.

Безосновательные обвинения

Россия считает безосновательными обвинения со стороны Запада в агрессии в условиях, когда страны НАТО не стремятся укреплять безопасность в Европе, заявила Захарова.

"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в распространенном в субботу официальном комментарии Захаровой по итогам саммита Североатлантического альянса.

Попытки вести диалог

Попытки Москвы вести диалог о гарантиях безопасности воспринимаются НАТО как агрессивное поведение, говорится в комментарии.

"Попытки России начать диалог о гарантиях безопасности нашей стране, укрепить обороноспособность на нашей же территории воспринимаются альянсом как агрессивное поведение", - говорится в сообщении.

Урегулирование кризиса

Намерение НАТО продолжать поставки оружия Киеву говорит, что Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, говорится в комментарии.

"Намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном - в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы", - говорится в сообщении.

Прежде чем призывать РФ к ответу за действия на Украине, странам НАТО стоит ответить за свои военные авантюры.