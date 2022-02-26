Несостоявшиеся переговоры и закрытое небо. Что происходит вокруг Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается третий день. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны Запада после введения санкций против российского лидера Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова обсуждают дальнейшие меры, в том числе ограничение работы в РФ международной межбанковской системы SWIFT. При этом целый ряд государств Восточной Европы в одностороннем порядке решил закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

ТАСС собрал основные события в ситуации вокруг Украины за день.

Обстановка на Украине

Как стало известно в субботу, российская военная операция в пятницу приостанавливалась, но на следующий день войска получили приказ о "развитии наступления на всех направлениях", рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ночь на субботу он сообщил, что российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь, а утром заявил об установлении полного контроля над городом. После этого о занятии крупных украинских городов не сообщалось.

В Донбассе, по информации Минобороны, под контроль войск народных республик перешли город Счастье и почти весь поселок Станица Луганская с одноименным КПП. По словам замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, эшелонированная оборона украинских военных в Донбассе практически пройдена, при этом Вооруженные силы Украины наносят множество ударов по социальным объектам - в частности, без горячей воды остался Донецк.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что вооруженные силы страны контролируют Киев и ключевые города вокруг. В столице с 17:00 (18:00 мск) действует комендантский час, который закончится только в 08:00 (09:00 мск) понедельника.

Украинцы продолжают покидать страну - с начала операции только в Польшу прибыли около 100 тыс. человек, правительство Словакии из-за наплыва беженцев ввело режим чрезвычайной ситуации.

Переговоры не состоялись

Путин, по словам его пресс-секретаря, приостанавливал военную операцию, поскольку ожидались переговоры с Киевом, но, "по сути, украинская сторона отказалась от переговоров". Ранее в офисе Зеленского говорили, что он может обсудить нейтральный статус Украины вкупе с пакетом гарантий по ее безопасности.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров.

В субботу вечером Зеленский заявил, что с предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Что предпринимает Запад

Евросоюз принял пакет жестких персональных и экономических ограничений, куда были включены 98 граждан России и Белоруссии, в том числе Владимир Путин и Сергей Лавров. Санкции коснулись 64 российских организаций и компаний, среди которых крупнейшие оборонные концерны, а также РЖД, "Камаз" и "Совкомфлот".