Несостоявшиеся переговоры и закрытое небо. Что происходит вокруг Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается третий день. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Страны Запада после введения санкций против российского лидера Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова обсуждают дальнейшие меры, в том числе ограничение работы в РФ международной межбанковской системы SWIFT. При этом целый ряд государств Восточной Европы в одностороннем порядке решил закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.
ТАСС собрал основные события в ситуации вокруг Украины за день.
Обстановка на Украине
Как стало известно в субботу, российская военная операция в пятницу приостанавливалась, но на следующий день войска получили приказ о "развитии наступления на всех направлениях", рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В ночь на субботу он сообщил, что российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь, а утром заявил об установлении полного контроля над городом. После этого о занятии крупных украинских городов не сообщалось.
В Донбассе, по информации Минобороны, под контроль войск народных республик перешли город Счастье и почти весь поселок Станица Луганская с одноименным КПП. По словам замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, эшелонированная оборона украинских военных в Донбассе практически пройдена, при этом Вооруженные силы Украины наносят множество ударов по социальным объектам - в частности, без горячей воды остался Донецк.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что вооруженные силы страны контролируют Киев и ключевые города вокруг. В столице с 17:00 (18:00 мск) действует комендантский час, который закончится только в 08:00 (09:00 мск) понедельника.
Украинцы продолжают покидать страну - с начала операции только в Польшу прибыли около 100 тыс. человек, правительство Словакии из-за наплыва беженцев ввело режим чрезвычайной ситуации.
Переговоры не состоялись
Путин, по словам его пресс-секретаря, приостанавливал военную операцию, поскольку ожидались переговоры с Киевом, но, "по сути, украинская сторона отказалась от переговоров". Ранее в офисе Зеленского говорили, что он может обсудить нейтральный статус Украины вкупе с пакетом гарантий по ее безопасности.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров.
В субботу вечером Зеленский заявил, что с предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.
Что предпринимает Запад
Евросоюз принял пакет жестких персональных и экономических ограничений, куда были включены 98 граждан России и Белоруссии, в том числе Владимир Путин и Сергей Лавров. Санкции коснулись 64 российских организаций и компаний, среди которых крупнейшие оборонные концерны, а также РЖД, "Камаз" и "Совкомфлот".
Персональные санкции против Путина и Лаврова ввели также США, Канада и Великобритания, причем в американском списке оказались все члены Совета безопасности РФ.
Япония пока ограничилась санкциями против 24 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик и ввела запрет на операции с ценными бумагами в стране, который коснется российского правительства, центрального банка и государственных организаций. Это, однако, только первая из двух частей санкционного пакета, принятого Токио.
Несколько стран Восточной Европы решили закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Речь идет о Болгарии, Румынии, Словении, Чехии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В России объявили, что ответят на эти решения симметрично - теперь для рейсов из вводящих подобные ограничения стран потребуются специальные разрешения Росавиации или министерства иностранных дел.
В Роскосмосе объявили о приостановке сотрудничества с европейцами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того, в условиях санкций стало невозможным участие США в проекте "Венера-Д".
Россия, как заявил журналистам Песков, заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые оказались во многом прогнозируемыми, и принимает меры для минимизации ущерба и бесперебойной работы всех отраслей экономики. Ответные меры Москвы, по его словам, будут выработаны с тем, чтобы "наилучшим образом" соответствовать ее интересам. При этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализации имущества "лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях".