Точка в мобилизации, ответ на диверсии и право на выход. Темы брифинга Пескова

Окончание процесса частичной мобилизации, участие Великобритании в диверсиях против российской и международной инфраструктуры, выход из гражданства РФ бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского, а также планы главы государства на выходные стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Владимира Путина

Президент остается на два дня в Сочи. Во второй половине дня у него будет с докладом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также запланирован международный телефонный разговор. Пройдет ли он, в Кремле сообщат позже.

Путин проведет в дистанционном режиме ряд совещаний, они будут непубличными.

В День народного единства, 4 ноября, "президент будет в Москве". "Открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику". "Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям".

Об указе по мобилизации

Президент посоветовался с юристами: специальный указ не нужен, "на этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента", так что "точка поставлена".

"Частичная мобилизация завершена, разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы".

Новых мобилизационных заданий не ожидается: "там речь шла о конкретном количестве - до 300 тыс. человек, так что этот указ выполнен".

Об участии Великобритании в атаках на инфраструктуру

"Наши специальные службы <...> имеют данные, что руководство и координация по атаке севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии - а говоря по-русски, террористическому акту - в отношении критически важной энергетической инфраструктуры", причем международной - трубопроводам "Северный поток".

"Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ [информации об участии Лондона] будет проведен" в ЕС.

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно, мы будем думать над дальнейшими шагами".

Для обращения в Совбез ООН Москве "нужно систематизировать данные, это очень чувствительная область - имеется в виду методика и методология сбора информации". "Будет делаться то, что должно".

Итоги обследования газопровода "в "Газпроме" лучше уточнять". Можно ли отремонтировать трубопровод, "это должны дать заключение специалисты".

О выходе из гражданства бизнесменов

"Это их право".

"Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране".

Об инициативе "Совета блогеров" разблокировать соцсети экстремистской Meta

"Как можно относиться к инициативе того, чего не существует".

"Исходим из того, что заявили в Совете Федерации, - здесь никакой позиции нет, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается".

О ревакцинации Путина