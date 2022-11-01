Точка в мобилизации, ответ на диверсии и право на выход. Темы брифинга Пескова

Точка в мобилизации, ответ на диверсии и право на выход. Темы брифинга Пескова
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Окончание процесса частичной мобилизации, участие Великобритании в диверсиях против российской и международной инфраструктуры, выход из гражданства РФ бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского, а также планы главы государства на выходные стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Владимира Путина

  • Президент остается на два дня в Сочи. Во второй половине дня у него будет с докладом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
  • Также запланирован международный телефонный разговор. Пройдет ли он, в Кремле сообщат позже.
  • Путин проведет в дистанционном режиме ряд совещаний, они будут непубличными.
  • В День народного единства, 4 ноября, "президент будет в Москве". "Открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику". "Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям".

Об указе по мобилизации

  • Президент посоветовался с юристами: специальный указ не нужен, "на этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента", так что "точка поставлена".
  • "Частичная мобилизация завершена, разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы".
  • Новых мобилизационных заданий не ожидается: "там речь шла о конкретном количестве - до 300 тыс. человек, так что этот указ выполнен".

Об участии Великобритании в атаках на инфраструктуру

  • "Наши специальные службы <...> имеют данные, что руководство и координация по атаке севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии - а говоря по-русски, террористическому акту - в отношении критически важной энергетической инфраструктуры", причем международной - трубопроводам "Северный поток".
  • "Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ [информации об участии Лондона] будет проведен" в ЕС.
  • "Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно, мы будем думать над дальнейшими шагами".
  • Для обращения в Совбез ООН Москве "нужно систематизировать данные, это очень чувствительная область - имеется в виду методика и методология сбора информации". "Будет делаться то, что должно".
  • Итоги обследования газопровода "в "Газпроме" лучше уточнять". Можно ли отремонтировать трубопровод, "это должны дать заключение специалисты".

О выходе из гражданства бизнесменов

  • "Это их право".
  • "Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране".

Об инициативе "Совета блогеров" разблокировать соцсети экстремистской Meta

  • "Как можно относиться к инициативе того, чего не существует".
  • "Исходим из того, что заявили в Совете Федерации, - здесь никакой позиции нет, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается".

О ревакцинации Путина

  • "Нет, по-прежнему не могу" сказать о ревакцинации президента.
  • "Не волнуйтесь, все необходимые меры предосторожности принимаются".

 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧастичная мобилизация в России
© Информационное агентство ТАСС
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