5 ноября, 13:22 Пожар в кафе в Костроме

Хинштейн считает, что владельца кафе в Костроме нужно исключить из "ЕР", если он виновен

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, Ихтияра Мирзоева следует также лишить мандата