Хинштейн считает, что владельца кафе в Костроме нужно исключить из "ЕР", если он виновен

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, представляющий "Единую Россию", считает, что депутата Костромской облдумы, единоросса Ихтияра Мирзоева следует лишить мандата и исключить из партии, если он виновен в пожаре в кафе "Полигон" в Костроме.
"Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения - депутата Костромской облдумы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева - он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии", - отметил Хинштейн в своем Telegram-канале в субботу.
Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец клуба Мирзоев пообещал финансовую поддержку семьям погибших.