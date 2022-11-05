В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Выпущено шесть ракет

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили в направлении Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в субботу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению - 21:15 мск город Донецк (Ленинский район), выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Мэр города Алексей Кулмезин сообщал, что после обстрела около универмага "Радуга" в Ленинском районе наблюдается возгорание.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили ТАСС, что средства противовоздушной обороны отработали в Донецке. Как передавал корреспондент ТАСС, произошло не менее пяти громких хлопков, которые были слышны в центре города.