Мирошник заявил, что Украина платит своей кровью по договору с НАТО

Бывший посол ЛНР в Москве отметил, что речь идет только о крови киевских военных на передовой

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Украина платит кровью по договору с НАТО, сказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Он прокомментировал в субботу высказывания украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что украинцы проливают кровь, выполняя "миссию НАТО".

"Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО - они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!" - написал Мирошник в Telegram-канале.

Мирошник отметил, что слова Резникова не означают его готовности проливать собственную кровь, речь идет только о крови украинских военных на передовой. "Он [Резников], конечно же, не имеет в виду свою кровь! Он проливает и готов проливать только вашу кровь, отмобилизованные и загнанные на передок украинцы! Вашу кровь давно посчитали и внесли в договор!" - подчеркнул Мирошник.

В интервью украинскому телеканалу "1+1" Резников заявил: "Мы выполняем миссию НАТО сегодня без потери их крови, с потерей нашей крови! Поэтому для них [стран НАТО] нужно тратить их оружие". Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в беседе с ТАСС высказывания Резникова, сказал, что представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов своего народа.