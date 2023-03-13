Рогов: на Украине начинают отчислять плохо учащихся студентов, чтобы призвать их в армию

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", таким образом президент Украины Владимир Зеленский "решает проблему накопления живой силы, которую можно отправить на убой"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ректоры четырех украинских вузов получили негласную команду срочно отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию. Об этом в понедельник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мне сообщили четыре ректора на подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать [в армию]. Таким образом Зеленский решает проблему накопления живой силы, которую можно отправить на убой", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Рогова, представители военных властей Украины уже заявляли, что могут призвать на службу в том числе граждан с отсрочками по состоянию здоровью. "Теперь они будут призываться формально не на передовую, но все "по решению командира", - рассказал он.

11 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило из Днепра (ранее - Днепропетровск) в район Кременной около сотни неподготовленных мобилизованных солдат. Как отметил офицер, работники военкоматов заверяли солдат, что их повезут на полигон для обучения.