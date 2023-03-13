Россия распространит перед сессией ОЗХО данные о доставке химоружия в Краматорск

По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, речь идет об американском отравляющем веществе BZ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия распространяет в преддверии сессии исполнительного совета руководящего органа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) среди стран-участниц информацию о доставке Западом химоружия в Краматорск. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, речь идет об американском отравляющем веществе BZ. "Завтра открывается очередная сессия исполнительного совета руководящего органа ОЗХО, в качестве нашего национального документа мы распространяем среди всех делегаций государств-участников материалы недавнего брифинга Министерства обороны РФ. Речь идет об очень тревожных факторах - о том, что на Украину, конкретно в Краматорск, на завод им. Куйбышева завозят опасные химикаты - ящики с маркировкой с двумя красными полосами, с надписью "BZ", - сказал он.

Постпред РФ заявил, что часть этих ящиков отправляется на линию боевого соприкосновения. "Сопровождают эти грузы иностранные граждане, из каких стран, безусловно, сказать не можем. Но, безусловно, это американские и какие-то другие натовские инструкторы, очевидно", - добавил Шульгин.

При этом он заявил, что американская сторона отрицает свою причастность к этим событиям, однако, по словам Шульгина, РФ имеет "конкретные факты, которые говорят об американском вмешательстве".