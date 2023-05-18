Лавров: РФ поддержала продление зерновой сделки, учитывая, что два месяца будут решающими

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что продление не связано с внутриполитической ситуацией в Турции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца при четком понимании, что они будут решающими. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

"[Генсек ООН] Антониу Гутерриш в ходе моего визита в Нью-Йорк в конце апреля <...> выдвинул новую идею о том, как все-таки добиться выполнения <...> его собственной инициативы, где в рамках этой идеи вновь обязался добиваться выполнения Меморандума между РФ и ООН. Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", - сказал Лавров.

Журналисты поинтересовались, как внутриполитическая ситуация в Турции может повлиять на зерновую сделку. Лавров указал, что "с внутриполитическими событиями и процессами в Турции это никак не связано".

"Сделка не касалась изначально, когда ее предложил [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерриш, Турции или какой-то конкретной страны. Она касалась декларированной задачи - обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения, прежде всего интересов беднейших стран. <...> Меньше 3% того зерна, которое из украинских портов в рамках этой сделки было поставлено на мировые рынки, попало в беднейшие страны, которые особо нуждаются в продовольствии и которые входят в соответствующий список Всемирной продовольственной программы", - добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Гутерриш, действительно, "понимает свою ответственность за реализацию своей собственной инициативы, которая носила пакетный характер, предполагая, что наряду с вывозом украинского зерна, ООН берется добиваться того, чтобы были сняты все ограничения на пути экспорта российских удобрений и российского продовольствия".

"Он старается, мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим", - констатировал министр.