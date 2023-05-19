Постпред отметил, что США не удалось представить РФ и Сирию изгоями на конференции ОЗХО

Александр Шульгин подчеркнул, что российскую позицию разделяют многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. США и их союзникам не удалось представить Россию и Сирию в качестве изгоев на обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя завершившееся в пятницу мероприятие.

"Западники резко политизировали работу конференции, поднимали темы, не имеющие к ней никакого отношения, - отметил Шульгин. - Однако американцам, англичанам и французам не удалось представить Россию и Сирию изгоями международного сообщества и настроить против нас большую часть делегаций, подговорить их к нападкам на РФ. Несмотря на жесточайшее давление, призывы к изоляции России и сворачиванию с нами взаимодействия, все равно остается твердое ядро стран, которое заинтересовано в сохранении нормального уровня сотрудничества с РФ".

По словам постпреда, российскую позицию разделяют многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Это все внушает определенную надежду на то, что со временем ситуация будет выправляться и Россия сможет более уверенно и надежно продвигать свои интересы, опираясь на добрые отношения с целым рядом государств", - подчеркнул он.

Пятая специальная сессия Конференции государств-участников по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия прошла в Гааге 15-19 мая. Из-за разногласий по некоторым вопросам ее участникам не удалось принять итоговый документ на основе консенсуса.