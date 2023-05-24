Захарова назвала вмешательством и неприкрытым давлением угрозы США санкциями против Грузии

Как отметила официальный представитель МИД России, никакой другой квалификации для заявлений Госдепа по поводу введения рестрикции в отношении Тбилиси в связи с возобновлением авиасообщения с Россией быть не может

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вмешательством в суверенные дела двух государств и неприкрытым давлением угрозы Госдепартамента ввести рестрикции в отношении Тбилиси в связи с возобновлением авиасообщения Грузии с Россией.

"Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепартамента], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может, - отметила дипломат в среду на брифинге, комментируя соответствующую тему. - Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление".

По словам Захаровой, нет и не может быть "здравого объяснения", почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства. "Если США во главу угла в своей политике везде и всюду ставят права человека, то, наверное, они должны в этой конкретной гуманитарной ситуации исходить из прав человека. Нет ничего более сложного, чем пересекать границу двух стран, с которыми были такие тесные связи, в том числе и родственные, гуманитарные, на протяжении длительного периода без прямого авиасообщения", - добавила она.

Ранее в Госдепартаменте пригрозили санкциями работающим в аэропортах Грузии компаниям в случае обслуживания российских самолетов.

О возобновлении прямого авиасообщения

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Позже грузинские авиавласти выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва - Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". Первый рейс состоялся 19 мая. Georgian Airways стала второй авиакомпанией, запустившей прямые рейсы между Грузией и Россией.

Визовый режим с Грузией был введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны Тбилиси в 2008 году после признания Россией Абхазии и Южной Осетии.