КПРФ отправит в КНР делегацию для изучения опыта китайских реформ

По словам первого зампредседателя центрального комитета партии Юрия Афонина, компартия Китая в полной мере возобновляет все те программы, которые КПРФ отработала с ними по межпартийному сотрудничеству в доковидный период

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Делегация от КПРФ отправится в понедельник в Китай для знакомства с опытом реформ, проведенных в этой стране. Об этом сообщил в субботу журналистам первый зампредседателя центрального комитета КПРФ Юрий Афонин.

"Компартия Китая в полной мере возобновляет все те программы, которые мы отработали с ними по сотрудничеству межпартийному в доковидный период. В соответствии с этим наша делегация выезжает для того, чтобы побывать в ряде регионов Китая, чтобы наши молодые товарищи непосредственно ознакомились с опытом китайских реформ", - сказал он в кулуарах совместного пленума центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

Лидер партии Геннадий Зюганов рассказал, что делегация "отбывает в Пекин послезавтра".

В субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" проходит совместный пленум центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на котором Зюганов рассказал о задачах партии по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.