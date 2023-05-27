"Единая Россия" исключила из партии внесенного в реестр иноагентов экс-депутата Гаджиева

Глава республики Сергей Меликов назвал его "трусом и предателем"

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" исключила бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого ранее Минюст включил в реестр иноагентов. Об этом в субботу сообщается на сайте дагестанского отделения партии.

"Президиумом регионального политического совета дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия" принято решение об исключении из рядов членов партии экс-депутата Государственной думы Гаджиева Магомеда Тажудиновича за действия, дискредитирующие партию", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что считает закономерным решение исключить Гаджиева из "Единой России", назвав экс-депутата "трусом и предателем".

"За европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого - своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию", - написал Меликов. По его словам, дагестанцы осуждают действия и высказывания Гаджиева.

Минюст 26 мая внес в реестр иноагентов Гаджиева, который, согласно сообщению на сайте ведомства, находясь за пределами России, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также заявлял о поддержке властей Украины.